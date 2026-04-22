NPO法人のAlonAlonは、君津市農業協同組合・JAきみつより、令和8年産水稲育苗の業務を受託。これを通じて農福連携にチャレンジし、障害のある人たちのこだわりと継続力を農の現場で活かし、地域農業の担い手とすることで、地域社会と共にさらなる成長を目指すという。農福連携で実現する水稲育苗の新モデルAlonAlonは農福連携の新しいビジネスモデルで、知的・精神障がいを持つ人たちに、生きがい・働き甲斐のある安定した仕事を創