タカキューは、4月25日(土)、ファッションブランド「T/Q(ティーキュー)」の新店舗として、「T/Qアウトレット湘南平塚店」を「ジ アウトレット湘南平塚」2Fにオープンする。同店では、メンズ・レディースの両カテゴリーを展開し、ビジネスからカジュアルまで幅広いスタイルに対応する商品を取り揃える。「日常にちょうどいい上質さ」をコンセプトに、地域の利用者の多様なライフスタイルに寄り添った商品とサービスを提供する。「T/