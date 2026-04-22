【神奈川県平塚市】「T/Qアウトレット湘南平塚店」オープン！メンズ・レディースの両カテゴリーを展開



タカキューは、4月25日(土)、ファッションブランド「T/Q(ティーキュー)」の新店舗として、「T/Qアウトレット湘南平塚店」を「ジ アウトレット湘南平塚」2Fにオープンする。

同店では、メンズ・レディースの両カテゴリーを展開し、ビジネスからカジュアルまで幅広いスタイルに対応する商品を取り揃える。「日常にちょうどいい上質さ」をコンセプトに、地域の利用者の多様なライフスタイルに寄り添った商品とサービスを提供する。

「T/Q」について



「T/Q」は、「日常にちょうどいい上質さ」をテーマにしたブランド。

シンプルでありながら、素材選定やパターン設計、シルエット・バランスにこだわり、着た瞬間に違いを感じられるプロダクトを展開している。

ビジネスからカジュアルまでシームレスに着用できる設計で、現代の多様なライフスタイルに寄り添うワードローブを提案。本質的な品質と着心地を追求し、“毎日着たくなる服”を届けている。

スーツやセットアップ、カジュアルウェアなども用意

「T/Qアウトレット湘南平塚店」では、スーツやセットアップをはじめ、オンオフ兼用で着用できるカジュアルウェアや機能性アイテムなど、さまざまなシーンに対応する商品を展開する。

ビジネスシーンはもちろん、休日のお出かけや在宅ワーク、ちょっとした外出など、日常のさまざまな場面で活躍するアイテムを取り揃え、メンズ・レディースともに幅広い利用者に利用してもらえる店舗を目指す。

アウトレットならではの購入しやすい価格で提供

また、品質や機能性にこだわった商品を、アウトレットならではの購入しやすい価格で幅広く提供する。ビジネスシーンで活躍するスーツやセットアップをはじめ、普段使いしやすいカジュアルウェアや季節に応じたアイテムまで、日常のさまざまなシーンに対応する商品を豊富に取り揃えている。

さらに、メンズ・レディースともに、サイズやデザインのバリエーションを充実させることで、家族での買い物やまとめ買いなどにも便利に利用できる店舗を目指す。購入しやすい価格と選びやすい商品構成により、気軽に買い物を楽しんでもらえる店舗づくりに取り組んでいくとしている。

「ジ アウトレット湘南平塚」について



「ジ アウトレット湘南平塚」は、神奈川県平塚市に位置する大型アウトレットモールで、ファッションや雑貨、飲食店など多彩なショップが集まる商業施設。家族や友人とのお出かけやショッピングを楽しめる施設として、多くの人に利用されている。

この機会に、「T/Q アウトレット湘南平塚」に足を運んでみては。

■T/Q アウトレット湘南平塚

住所：神奈川県平塚市大神8-1-1 ジ アウトレット湘南平塚2F

営業時間：10:00〜20:00

詳細：https://online.taka-q.jp/shop/store/detail.aspx?store=1758

(ソルトピーチ)