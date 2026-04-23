２３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１３．０１ポイント（０．３２％）安の４０９３．２５ポイントと４日ぶりに反落した。原油相場の高止まりが不安視される流れ。ホルムズ海峡の支配権を巡り、米国とイランは双方で海峡を封鎖する中、昨夜のＮＹ商品取引所では、ＷＴＩ原油先物が３．７％高の９２．９６米ドル／バレルに上昇している。米イランの和平交渉が難航するとの見方もあり、原油供給の正常