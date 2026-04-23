２３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１３．０１ポイント（０．３２％）安の４０９３．２５ポイントと４日ぶりに反落した。

原油相場の高止まりが不安視される流れ。ホルムズ海峡の支配権を巡り、米国とイランは双方で海峡を封鎖する中、昨夜のＮＹ商品取引所では、ＷＴＩ原油先物が３．７％高の９２．９６米ドル／バレルに上昇している。米イランの和平交渉が難航するとの見方もあり、原油供給の正常化に時間がかかると懸念された。また、上海総合指数は前日、３月１２日以来、約１カ月半ぶりの高値水準を回復したばかりとあって、利益確定売りもみられる。直近で上げの目立っていたハイテク株が下げを主導した。ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感が相場を支えている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテク関連の下げが目立つ。電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が６．７％安、光ファイバーケーブルの飛光繊光纜（６０１８６９／ＳＨ）が６．５％安、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が２．９％安、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が２．４％安で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体製造装置の拓荊科技（６８８０７２／ＳＨ）が３．８％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は２．０％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

非鉄・レアアース、産金株も急落。廈門タングステン業（６００５４９／ＳＨ）が５．５％安、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が３．６％安、広晟有色金属（６００２５９／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）安、中国北方稀土（６００１１１／ＳＨ）が６．０％安、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が５．０％安、山東黄金（６００５４７／ＳＨ）が３．８％安で取引を終えた。医薬株、自動車株、不動産株、運輸株、保険・証券株、インフラ建設株なども売られている。

半面、石油・石炭株は高い。中曼石油天然気集団（６０３６１９／ＳＨ）が４．２％、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が３．２％、洲際油気（６００７５９／ＳＨ）が２．９％、中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が４．９％、陝西煤業（６０１２２５／ＳＨ）が２．５％、中国神華能源（６０１０８８／ＳＨ）が２．４％ずつ上昇した。銀行株、公益株、食品飲料株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．４０ポイント（０．５２％）安の２６９．８７ポイント、深センＢ株指数が２．２１ポイント（０．１９％）高の１１９２．０５ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）