松岡昌宏が独立後に代表取締役を務める新会社「MMsun」公式Instagramが更新。松岡と井ノ原快彦（20th Century）とのほろ酔いツーショットを投稿した。 【写真＆動画】松岡昌宏と“親友”井ノ原快彦が揃ってアヒル口を披露するほろ酔いショットなど①～③ ■松岡のYouTubeチャンネルに井ノ原が初ゲストとして出演 ふたりは東京・二子玉川の「おもてなしとりよし」二子玉川店の、すだれをバックにしたス