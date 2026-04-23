松岡昌宏が独立後に代表取締役を務める新会社「MMsun」公式Instagramが更新。松岡と井ノ原快彦（20th Century）とのほろ酔いツーショットを投稿した。

【写真＆動画】松岡昌宏と“親友”井ノ原快彦が揃ってアヒル口を披露するほろ酔いショットなど①～③

■松岡のYouTubeチャンネルに井ノ原が初ゲストとして出演

ふたりは東京・二子玉川の「おもてなしとりよし」二子玉川店の、すだれをバックにしたスペースで、グラスや料理が並ぶテーブルで寄り添っている。松岡は、黒いTシャツにサングラスをかけ、白い腕時計をはめている。井ノ原は赤ベースのチェック柄シャツ姿。

ふたりとも薄っすらと髭をはやしており、揃って口を尖らせるような表情をしている。

投稿では「YouTube『松岡のちゃんねる』初めてのゲスト！井ノ原快彦さんをお迎えしました。写真の表情とは正反対。2人でずーっと笑いながら、たっぷりお話しいただきました」と告知されている。

コメント欄には「同級生コンビのツーショットうれしい」「お揃いのアヒル口かわいい」「初ゲストに親友を呼ぶの胸熱」「マボイノ癒される」などといったファンの声が続々と到着。さらに、「『サイコメトラーEIJI』のふたり！」「映児と章吉だ」と、1997年、1999年に放送された松岡主演ドラマ『サイコメトラーEIJI』（日本テレビ系）での共演を懐かしむ声も寄せられていた。

なお、松岡と井ノ原は、井ノ原が司会を務める『出没！アド街ック天国』（テレビ東京系）4月11日の放送回でも共演。

井ノ原も自身のInstagramで、「本日、アド街で久しぶりに松岡と共演。中学1年間の時のエピソードも喋ったなぁ。で、今度松岡のYouTubeにも出していただくことになりました。その時の写真。お楽しみに！」と、松岡と同じロケーションの別カットを計3点公開している。

■「写真の表情とは正反対。2人でずーっと笑いながら、たっぷりお話しいただきました」

■「本日、アド街で久しぶりに松岡と共演。中学1年間の時のエピソードも喋ったなぁ」と井ノ原も投稿

■井ノ原がゲスト出演した『松岡のちゃんねる』