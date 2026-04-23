ケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）は、2026年5月1日(金)から5月6日(水)の6日間限定で「こどもの日バーレル」を販売する。※文中価格は全て税込表記【画像】購入者限定で割引になる対象5品はこちら「こどもの日バーレル」は、「オリジナルチキン」7ピースと「ナゲット」5ピースを詰め合わせた、ボリューム感のあるセット。「オリジナルチキン」は、11種類のハーブとスパイスで味付けしたKFCの看板商品で、骨からほろりと外れ