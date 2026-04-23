▼エイシンウィスパー（今野師）半マイルだけでしたが、しまい重点でいい感じ。成長途上だけど操縦性が高い馬です。▼コウギョク（昆師）追い切りは動く馬。前走はテンションが…。あとは精神状態。その一点だけ。新馬勝ちの内容からしても力は持っているので。▼サムシングスイート（伊藤大師）先週も良かったけど（今週も）いい動きだった。馬自体は元々、動いていたのでね。▼スタニングレディ（高木師）余裕のある動き