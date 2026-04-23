男子プロゴルフツアーの前沢杯は２３日から４日間、千葉・ＭＺ・ＧＣ（６６５２ヤード、パー７２）で行われる。実業家の前沢友作氏の発案で昨年誕生した大会は今年で２回目。今季国内初戦となる蟬川泰果（２５）＝アース製薬＝は２２日、プロアマ戦で１８ホールを回った。「すごくいい準備ができた。４日間が楽しみ」と明るい表情を見せた。年明けからメンタルトレーニングに取り組んできた。ナショナルチーム時代に師事