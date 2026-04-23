男子プロゴルフツアーの前沢杯は２３日から４日間、千葉・ＭＺ・ＧＣ（６６５２ヤード、パー７２）で行われる。実業家の前沢友作氏の発案で昨年誕生した大会は今年で２回目。今季国内初戦となる蟬川泰果（２５）＝アース製薬＝は２２日、プロアマ戦で１８ホールを回った。「すごくいい準備ができた。４日間が楽しみ」と明るい表情を見せた。

年明けからメンタルトレーニングに取り組んできた。ナショナルチーム時代に師事した菅生貴之さんと再タッグ。「勝負所でいいパフォーマンスが出せるように。取り組んできたことが明日からの４日間で出せたら」。総距離は昨年と同じながら大会側の意向で１番（５０５ヤード）と８番（４９１ヤード）がパー４からパー５に変更になった。バーディー合戦に加わっていく。

今季から男子ツアーでもポイント制が導入になった。年間王者レースにおいて、昨年のように賞金額が直結するわけではない。それでも総額２億円、優勝４０００万円のツアー屈指の高額大会は魅力的。「賞金だけではないけど、やっぱり（モチベーションは）少なくとも上がる」と口元が緩んだ。初の王者戴冠へ、前半戦から飛ばしていく。（高木 恵）

◆前沢杯アラカルト

▼賞金 総額２億円、優勝４０００万円。今季から男子ツアーもポイント制に移行。優勝ポイントは「賞金プレミアム」による１０％の加算により５５０ポイント

▼観戦チケット ４日間無料。定員に達し次第、受け付け終了

▼プロアマ戦 １３日から１０日間行われ、参加権を一般販売。１組１００万円から。１組参加者３人、同伴者３人の最大６人で参加可能

▼コース 前沢友作氏が２０２２年から所有するプライベートコースで開催

▼ラウンドガール プロアマ、本戦ともに全組に同行。２週間で１００人が参加。レースクイーンが各組でスコアボードを持ちながら回り、大会を盛り上げる

▼ハイパーカー 前沢氏所有の「フェラーリ・エンツォ」（市場価格約７億円）、世界限定１２５台のケーニグセグ・ジェスコ（同約６億円）などをコース内の各所に展示。この日披露された前沢コレクションは８台で総額は３５億円