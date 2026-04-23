女優の平愛梨（41）が22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。「文字は全部信じます」と語り、この日のテーマは「ダマされやすい女と疑り深い女」。ネットに書かれたレビューは信じない、という声が上がる中、MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「平さんは疑ったりしないの？」と聞かれると「文字は全部信じます」と答えたもの。共演者から「ダメダメ」などの声が上がった