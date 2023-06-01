アメリカ最大級の野外音楽フェスティバル『Coachella 2026』に出演したジャスティン・ビーバーが、4月23日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」を席巻した。【画像】ザ・シンプル！『SWAG』のジャケ写ジャスティン・ビーバーは、日本時間11日と18日の2週にわたり同フェスに出演。披露した楽曲から、1位に最新アルバム『SWAG』の収録曲「DAISIES」、2位に「Sorry」、3位にサプライズ出演したザ・キッド・