トヨタ自動車は２２日、実証都市「ウーブン・シティ」（静岡県裾野市）内にある新開発拠点を報道陣に公開した。

かつてプレス工場だった建物を再利用して今月から稼働を始め、異業種企業の交流促進や、革新的な発明を生み出すことを目指す。（大塚健太郎）

ウーブン・シティは、トヨタ自動車東日本の旧東富士工場の跡地に造られた実証都市で、昨年９月に始動した。新開発拠点は「インベンター（発明家）ガレージ」と名付けられ、延べ床面積は２万４０００平方メートル。コワーキングスペースや、３Ｄプリンターなどを備えた工房のほか、モビリティーの走行実証ができる空間も設けた。泊まり込みで実験や作業ができるように、宿泊できる部屋も用意した。

同ガレージは、工場での歴史を後世に残すため、当時の面影を極力、維持している。鉄骨はむき出しで、壁には油のシミがあり、床には傷やへこみが残る。

この日は、ウーブン・シティ内での現状の取り組みも紹介した。カフェでは、運営会社のウーブン・バイ・トヨタが開発したＡＩ（人工知能）を導入。顧客の許可を取った上で、カメラの視覚情報を基に行動を分析し、コーヒーを飲むタイミングと利用者の集中力の相関性を検証している。

現在、日清食品やダイキン工業など約２０の企業や団体が参画し、約１００人が居住している。敷地内に信号が設置され、カフェや売店もあり、一つの街のようになっている。未開業のエリアも多く、今後も拡張していく方針だ。

新たな参画企業として、通信カラオケ「ＤＡＭ」を展開する第一興商や、空飛ぶクルマを手がける米ジョビー・アビエーションなど４社・団体が加わった。第一興商は、選曲傾向や年代などに応じてＡＩが曲を提案する「選曲レスカラオケ」の開発を進める。

実証都市ならではのトラブルもある。信号が３０分以上、青に切り替わらなかったり、夜間に敷地内の電気が一斉に点灯したりしたという。ウーブン・バイ・トヨタの隈部肇・最高経営責任者（ＣＥＯ）は２２日の説明会で、「変革の波の中で、次の１００年に向けて、未来のあたり前を形づくっていく」と語った。