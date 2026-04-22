「おなかすいたニャー！」 待ちきれずによじ登るミュウYouTubeチャンネル「ねこぱんちParaguay」では、ごはんを待てずに鳴きながらよじ登ろうとする子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「すごい食欲」「必死な姿がいとおしい」の声が続出しました。【画像5枚】成長が楽しみ〜〜！これが、必死にご飯を要求する“保護猫”です！注目を集めたのは「【野良猫から家猫へ】ごはんが待てず鳴きながら登ってくる保護子猫がか