音楽IPスタジオ・VOLVE CREATIVE が手掛けるガールズユニット・MilMoon（ミルムーン）が、4月22日に新曲「True Mind」をリリースした。MilMoonは“FAIRYPOP”をコンセプトに掲げる5人組ガールズユニット。4s4kiによる新曲は、“いい人”であるためのルールを並べ立てながら、その裏に溜まっていく疲労と孤独をNew Kのサウンドとの化学反応でポップに爆発させた一曲。強さと弱さをそのまま受け入れる“共感型ポップ”として、本当は