音楽IPスタジオ・VOLVE CREATIVE が手掛けるガールズユニット・MilMoon（ミルムーン）が、4月22日に新曲「True Mind」をリリースした。

MilMoonは“FAIRYPOP”をコンセプトに掲げる5人組ガールズユニット。4s4kiによる新曲は、“いい人”であるためのルールを並べ立てながら、

その裏に溜まっていく疲労と孤独をNew Kのサウンドとの化学反応でポップに爆発させた一曲。強さと弱さをそのまま受け入れる“共感型ポップ”として、本当は察して欲しい蒼い矛盾を強く描いている。

なお、MilMoonは今年の年末12月4日に初となるワンマンライブ＜MilMoon First Oneman Live “La Festa di Mil”＞の開催を控えている。

「True Mind」

DL/St: https://linkco.re/bGc7hCht

Lyric: 4s4ki

Music: 4s4ki, New K

MV Directed: Wataru Okada(stacks)

＜MilMoon First Oneman Live “La Festa di Mil”＞

開催日：12月4日（金）

時間：OPEN 18:15 / START 19:00

場所：代官山UNIT

チケットFC会員先行販売中(先着)

https://milmoon.bstage.in/contents/69e504a2945ace7df55bbfcf

※期間は4/22㈬ 20:00〜5/24㈰ 23:59まで