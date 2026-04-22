ユーチューバー・ヒカル（34）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“カジサック”ことお笑いコンビ「キングコング」梶原雄太がゲスト出演し、あの人気番組のギャラ事情を暴露する場面があった。実業家・桑田龍征氏を交えての飲み会企画。そこで、梶原がレギュラー出演していたフジテレビ「笑っていいとも!」の話題になると、梶原は「今日こんな回やから全部言うけど。俺、最初（のギャラ）は5000円やからね」とまさ