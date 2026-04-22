記憶というものは、時に人を惑わせるものだ。1970年代のオーストラリアで、子どもだった私は6気筒のホールデン・トラーナを小型車だとは思ってはいなかった。しかし、現代の肥大化した基準で見れば、決して大きいとも言えないこの車は、オーストラリアやニュージーランドのサーキットで、フォード・オーストラリア社の5.8リッターV8のファルコンGTHOと競い、時おり打ち破るほどの「ジャイアントキラー」であった。にもかかわらず、