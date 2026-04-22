ゴールデンウィークを前に、北の大地の春の味覚を楽しめる「大北海道展」が岡山市北区の百貨店で始まりました。 【写真を見る】タラバカニに完熟イチゴに北の大地の春の味覚を集めた「大北海道展」“いちごミルクパフェ”も大人気5月6日まで【岡山】 うま味が乗った今が旬のタラバカニやこだわりの完熟イチゴ、 甘くみずみずしいアスパラガスを中心に、岡山高島屋できょう（22日）始まった「大北海道展」です