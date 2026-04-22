ロックバンド・緑黄色社会と中部国際空港セントレアがコラボレーションし、あす23日〜4月30日までの8日間、空港内で特別キャンペーンが実施される。【写真】気になる見た目…「リョクシャカ」風彩りカレーうどん、名古屋の海老文化を“Mela!”の熱さで表現など緑黄色社会が4月25日・26日、地元・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催する対バンライブ『緑黄色大夜祭』に合わせた『“街ごと”緑黄色大夜祭2026』の一環とし