緑黄色社会×名古屋めし、空港で限定実現 “Mela!”な天むす、うなぎ、味噌カツ、小倉トーストなど【一覧】
ロックバンド・緑黄色社会と中部国際空港セントレアがコラボレーションし、あす23日〜4月30日までの8日間、空港内で特別キャンペーンが実施される。
【写真】気になる見た目…「リョクシャカ」風彩りカレーうどん、名古屋の海老文化を“Mela!”の熱さで表現など
緑黄色社会が4月25日・26日、地元・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催する対バンライブ『緑黄色大夜祭』に合わせた『“街ごと”緑黄色大夜祭2026』の一環として実施するもの。
キャンペーン初日の23日からは、空港内の一部対象店舗で緑黄色社会をイメージしたラーメンやハンバーガーなどの特別コラボメニューを販売する。コラボメニューには、対象店舗（4店舗）と同バンドオフィシャルキャラクター「ブロッコリー」「カリフラワー」がコラボした限定ステッカーがセットになる。
24日からは、セントレア内の対象店舗で税込1500円以上購入者に『“街ごと”緑黄色大夜祭2026』オリジナルステッカーを進呈する。ステッカーは、イベントロゴや公式キャラクターをデザインした3種類に加え、セントレア限定の2種類を含む全5種類のラインアップ。セントレア限定デザインには、飛行機などの空港ならではのモチーフが描かれた特別なアイテムとなる。
■キャンペーン概要
期間：2026年4月23日（木）〜4月30日（木）
場所：中部国際空港セントレア 第1ターミナル、フライト・オブ・ドリームズ内 対象24店舗
▼コラボメニュー販売：4月23日（木）〜4月27日（月）
空港内の一部対象店舗で、緑黄色社会の楽曲や緑黄色社会をイメージした特別コラボメニューを販売。コラボメニューには、対象店舗（4店舗）と同バンドオフィシャルキャラクター「ブロッコリー」「カリフラワー」がコラボした限定ステッカーがセットになる。
対象店舗 ：第1ターミナル／フライト・オブ・ドリームズ 4店舗
・若鯱家（第1ターミナル）
「リョクシャカ」風彩りカレーうどん 1980円（税込）
素揚げしたかぼちゃ・アスパラ、ベーコン、ブロッコリーをトッピング。味・彩り・食べ応えすべて満点のコラボカレーうどん。
・素材にこだわった空のおにぎり屋（第1ターミナル）
緑黄色大夜祭 おにぎりセット（テイクアウト限定） 1500円（税込）
緑黄色大夜祭おにぎり：名古屋らしいうなぎを包んだ春色おにぎり
メラ海老天むすび：名古屋の海老文化を“Mela!”の熱さで表現
陽はまた昇るからあげ：ひとくちで元気が出るやさしい唐揚げ
・野菜たっぷりタンメン べじたん（第1ターミナル）
メラ盛りカラフルタンメン 単品：1500円（税込）／セット：1880円（税込）
リョクシャカをイメージした緑黄色野菜たっぷりのタンメン。セットはチャーハン・唐揚げ・水餃子から1つ選択可能。
・THE PIKE BREWING RESTAURANT&CRAFT BEER BAR（フライト・オブ・ドリームズ）
緑黄色大夜祭2026×PIKE BREWING 味噌カツバーガー 2150円（税込）
名古屋名物ナゴヤメシと緑黄色社会コラボレーションバーガー。濃厚な味噌カツにマヨネーズとマスタードをトッピング。王道の名古屋名物バーガー。
緑黄色大夜祭2026×PIKE BREWING サラダバーガー 1900円（税込）
緑、赤、黄、緑黄色社会カラーバーガー。大豆ミートに、バンズ、ソース全て植物性プラントベースのヴィーガンバーガー。ヴィーガンの方でも食べられるヘルシーバーガー。
緑黄色大夜祭2026×PIKE BREWING 小倉トーストバーガー 1500円（税込）
名古屋名物ナゴヤメシと緑黄色社会コラボレーションバーガー。小倉バタートーストにバニラアイスとメープルシロップを合わせスイーツにもなる新感覚バーガー。
※各コラボメニューは仕入れの状況により写真と実物が異なる可能性あり
※各コラボメニューは店舗ごとに数量限定、なくなり次第終了
※オリジナルステッカーの画像はイメージ。実物と異なる可能性あり
▼オリジナルステッカープレゼント：4月24日（金）〜4月30日（木）
対象店舗で1会計税込1500円以上の利用で『“街ごと”緑黄色大夜祭2026』オリジナルステッカーをプレゼント。
ステッカー種類（全5種）
・ イベントロゴや公式キャラクターをデザイン：3種類
・ セントレア限定デザイン（飛行機などの空港ならではのモチーフ）：2種類
対象店舗：第1ターミナル／フライト・オブ・ドリームズ 計24店舗
第1ターミナル
牛まぶしや／まるや本店／炭焼 牛たん東山／紗羅餐／若鯱家／とんこつらーめん麺達／田楽茶屋くすむら／名古屋鯱ひげ／LONG-hu Air-KITCHEN／素材にこだわった空のおにぎり屋／天むす緋毬・手づくりサンドイッチそら／野菜たっぷりタンメンべじたん／amano セントレア店／焼肉ライク／ントレア銘品館／セントレアおみやげ館／セントレアオフィシャルショップ SORA MONO／ユニクロ
※ギフトカードの購入金額は対象外
※オリジナルステッカーは1500円（税込）ごとに1枚とし、最大10枚まで 例：3000円（税込）のお会計の場合は2枚
※オリジナルステッカーを希望の方は、対象店舗での会計時に「合言葉 : リョクシャカステッカーください」とスタッフに希望
※オリジナルステッカーはランダム配布となり、他の種類との交換はできない
※各店舗の配布枚数には限りがあり、予定枚数が終わり次第配布を終了
※ オリジナルステッカーの画像はイメージ。実物と異なる可能性あり
【写真】気になる見た目…「リョクシャカ」風彩りカレーうどん、名古屋の海老文化を“Mela!”の熱さで表現など
緑黄色社会が4月25日・26日、地元・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催する対バンライブ『緑黄色大夜祭』に合わせた『“街ごと”緑黄色大夜祭2026』の一環として実施するもの。
キャンペーン初日の23日からは、空港内の一部対象店舗で緑黄色社会をイメージしたラーメンやハンバーガーなどの特別コラボメニューを販売する。コラボメニューには、対象店舗（4店舗）と同バンドオフィシャルキャラクター「ブロッコリー」「カリフラワー」がコラボした限定ステッカーがセットになる。
■キャンペーン概要
期間：2026年4月23日（木）〜4月30日（木）
場所：中部国際空港セントレア 第1ターミナル、フライト・オブ・ドリームズ内 対象24店舗
▼コラボメニュー販売：4月23日（木）〜4月27日（月）
空港内の一部対象店舗で、緑黄色社会の楽曲や緑黄色社会をイメージした特別コラボメニューを販売。コラボメニューには、対象店舗（4店舗）と同バンドオフィシャルキャラクター「ブロッコリー」「カリフラワー」がコラボした限定ステッカーがセットになる。
対象店舗 ：第1ターミナル／フライト・オブ・ドリームズ 4店舗
・若鯱家（第1ターミナル）
「リョクシャカ」風彩りカレーうどん 1980円（税込）
素揚げしたかぼちゃ・アスパラ、ベーコン、ブロッコリーをトッピング。味・彩り・食べ応えすべて満点のコラボカレーうどん。
・素材にこだわった空のおにぎり屋（第1ターミナル）
緑黄色大夜祭 おにぎりセット（テイクアウト限定） 1500円（税込）
緑黄色大夜祭おにぎり：名古屋らしいうなぎを包んだ春色おにぎり
メラ海老天むすび：名古屋の海老文化を“Mela!”の熱さで表現
陽はまた昇るからあげ：ひとくちで元気が出るやさしい唐揚げ
・野菜たっぷりタンメン べじたん（第1ターミナル）
メラ盛りカラフルタンメン 単品：1500円（税込）／セット：1880円（税込）
リョクシャカをイメージした緑黄色野菜たっぷりのタンメン。セットはチャーハン・唐揚げ・水餃子から1つ選択可能。
・THE PIKE BREWING RESTAURANT&CRAFT BEER BAR（フライト・オブ・ドリームズ）
緑黄色大夜祭2026×PIKE BREWING 味噌カツバーガー 2150円（税込）
名古屋名物ナゴヤメシと緑黄色社会コラボレーションバーガー。濃厚な味噌カツにマヨネーズとマスタードをトッピング。王道の名古屋名物バーガー。
緑黄色大夜祭2026×PIKE BREWING サラダバーガー 1900円（税込）
緑、赤、黄、緑黄色社会カラーバーガー。大豆ミートに、バンズ、ソース全て植物性プラントベースのヴィーガンバーガー。ヴィーガンの方でも食べられるヘルシーバーガー。
緑黄色大夜祭2026×PIKE BREWING 小倉トーストバーガー 1500円（税込）
名古屋名物ナゴヤメシと緑黄色社会コラボレーションバーガー。小倉バタートーストにバニラアイスとメープルシロップを合わせスイーツにもなる新感覚バーガー。
※各コラボメニューは仕入れの状況により写真と実物が異なる可能性あり
※各コラボメニューは店舗ごとに数量限定、なくなり次第終了
※オリジナルステッカーの画像はイメージ。実物と異なる可能性あり
▼オリジナルステッカープレゼント：4月24日（金）〜4月30日（木）
対象店舗で1会計税込1500円以上の利用で『“街ごと”緑黄色大夜祭2026』オリジナルステッカーをプレゼント。
ステッカー種類（全5種）
・ イベントロゴや公式キャラクターをデザイン：3種類
・ セントレア限定デザイン（飛行機などの空港ならではのモチーフ）：2種類
対象店舗：第1ターミナル／フライト・オブ・ドリームズ 計24店舗
第1ターミナル
牛まぶしや／まるや本店／炭焼 牛たん東山／紗羅餐／若鯱家／とんこつらーめん麺達／田楽茶屋くすむら／名古屋鯱ひげ／LONG-hu Air-KITCHEN／素材にこだわった空のおにぎり屋／天むす緋毬・手づくりサンドイッチそら／野菜たっぷりタンメンべじたん／amano セントレア店／焼肉ライク／ントレア銘品館／セントレアおみやげ館／セントレアオフィシャルショップ SORA MONO／ユニクロ
※ギフトカードの購入金額は対象外
※オリジナルステッカーは1500円（税込）ごとに1枚とし、最大10枚まで 例：3000円（税込）のお会計の場合は2枚
※オリジナルステッカーを希望の方は、対象店舗での会計時に「合言葉 : リョクシャカステッカーください」とスタッフに希望
※オリジナルステッカーはランダム配布となり、他の種類との交換はできない
※各店舗の配布枚数には限りがあり、予定枚数が終わり次第配布を終了
※ オリジナルステッカーの画像はイメージ。実物と異なる可能性あり