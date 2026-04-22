新製品の注目ポイント！特徴1：ツートンカラーのクラシックデザインが魅力、ちょっと既視感も特徴2：背面液晶は4インチと大きく、自撮り用カメラを背面に搭載特徴3：厚み32mmで手軽に持ち歩けるSAEDAは4月21日、自社ブランド「BECKS」のコンパクトデジタルカメラ「B-Quest BQ1」を発表した。クラシックカメラ風のデザインを採用し、デザインにこだわる若年層に訴求する。背面のタッチパネル液晶は4インチと大きいうえ、背面にも自