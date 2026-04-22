21日、風営適正化法違反の容疑で30代の男2人が逮捕されました。逮捕されたのは新潟市東区のメンズエステ店経営者の男（30）とその店の従業員とみられる男（39）です。警察によりますと2人は去年12月中旬からことし1月下旬までの間に、新潟市東区河渡庚（こうどかのえ）のメンズエステ店「アリュール」の個室において、主に20代から30代の女性従業員に男性客向けの性的サービスを複数回行わせ、店舗型性風俗特殊営業を