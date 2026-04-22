Vポイントマーケティングと三井住友カードは22日、共通ポイントの「Vポイント」で、2周年を記念したキャンペーン「超Vポイント祭」を開始した。期間は6月30日まで。 キャンペーンは、新規で利用するユーザーと、決済でポイントやカードを利用するユーザー向けに実施される。このほか、Vポイントアプリで1万ポイントが当たるキャンペーンも実施される。