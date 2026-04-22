© 2026 LDH JAPAN Inc. / DALCOMSOFT JAPAN. All rights reserved.LDH JAPANに所属する次世代を担うアーティストが集結した公式リズムゲームアプリ『SUPERSTAR LDH』が、本日よりサービス開始した。本アプリは、株式会社DalcomSoft Japanが運営・開発するSUPERSTARシリーズ最新作で、THE RAMPAGEから、新星「NEO EXILE」まで全8グループが登場するリズムゲームになっている。またサービス開始の記念として、ゲーム内で手に入