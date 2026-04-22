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LDH JAPANに所属する次世代を担うアーティストが集結した公式リズムゲームアプリ『SUPERSTAR LDH』が、本日よりサービス開始した。

本アプリは、株式会社DalcomSoft Japanが運営・開発するSUPERSTARシリーズ最新作で、THE RAMPAGEから、新星「NEO EXILE」まで全8グループが登場するリズムゲームになっている。

またサービス開始の記念として、ゲーム内で手に入れた「SUPERSTAR限定のカード」を、実物のカードとしてお届けする「リアルカード交換キャンペーン」が登場。さらに、リアルカードの申し込みと同時に、メンバー直筆サイン入りチェキが当たる超豪華抽選キャンペーンにも自動でエントリーされるという。「リアルカード」と「サイン入りチェキ」を同時に狙えるこの機会をぜひチェックしていただきたい。

そして、世界中のプレイヤーとスコアを競い合う、「ワールドレコードランキング」がスタートする。ランキング上位に名を刻んだトップランカーには、「メンバー直筆サイン入りチェキ」が贈呈されるとのこと。

本アプリでは、ここでしか見られない貴重な撮り下ろし写真や独占映像、さらに限定ボイスや壁紙を多数収録されている。手に入れたアーティストカードは、育成し強化することで新たなビジュアルやスペシャル映像が次々と解禁されるとのことだ。