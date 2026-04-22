LDH、全8グループが登場する公式リズムゲームアプリ『SUPERSTAR LDH』本日よりサービス開始
LDH JAPANに所属する次世代を担うアーティストが集結した公式リズムゲームアプリ『SUPERSTAR LDH』が、本日よりサービス開始した。
本アプリは、株式会社DalcomSoft Japanが運営・開発するSUPERSTARシリーズ最新作で、THE RAMPAGEから、新星「NEO EXILE」まで全8グループが登場するリズムゲームになっている。
またサービス開始の記念として、ゲーム内で手に入れた「SUPERSTAR限定のカード」を、実物のカードとしてお届けする「リアルカード交換キャンペーン」が登場。さらに、リアルカードの申し込みと同時に、メンバー直筆サイン入りチェキが当たる超豪華抽選キャンペーンにも自動でエントリーされるという。「リアルカード」と「サイン入りチェキ」を同時に狙えるこの機会をぜひチェックしていただきたい。
そして、世界中のプレイヤーとスコアを競い合う、「ワールドレコードランキング」がスタートする。ランキング上位に名を刻んだトップランカーには、「メンバー直筆サイン入りチェキ」が贈呈されるとのこと。
本アプリでは、ここでしか見られない貴重な撮り下ろし写真や独占映像、さらに限定ボイスや壁紙を多数収録されている。手に入れたアーティストカードは、育成し強化することで新たなビジュアルやスペシャル映像が次々と解禁されるとのことだ。
◾️リズムゲーム『SUPERSTAR LDH』
対応OS：iOS / Android
配信日：2026年4月22日
価格：基本無料（アプリ内課金あり）
公式サイト：https://superstarldh.jp/
App store：https://apps.apple.com/jp/app/superstar-ldh/id6752320672
Google play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dalcomsoft.superstarldh
公式X：https://x.com/SUPERSTAR_LDH
公式YouTubeチャンネル：https://youtube.com/@superstar_jp
© 2026 LDH JAPAN Inc. / DALCOMSOFT JAPAN. All rights reserved.
▼株式会社DalcomSoft Japanについて
「SUPERSTAR SMTOWN」、「SUPERSTAR JYPNATION」、「SUPERSTAR EBiDAN」を運営・開発しています。SUPERSTARはシリーズ累計1億ダウンロード（2026年4月現在）を達成しており、世界で最もダウンロード数が多いリズムゲームの一つです。より多くのお客様に音楽とエンタテインメントの楽しさを広げてまいりますのでよろしくお願い申し上げます。