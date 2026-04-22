板歯目が、2nd EP『なんてHAPPY LUCKY』を本日リリースした。今作は、バンドの特徴であるエッジの効いたロックサウンドとパワフルな歌声に加えて、各所にユーモアと遊び心が散りばめられた、全6曲を収録した作品に仕上がっているという。またCD限定特典として、2月26日に開催した自主企画＜居合＞のライブ音源が収録される。さらに、タワーレコード新宿店、梅田店にてCD購入者を対象とした記念イベントも開催されるので、ぜひチェ