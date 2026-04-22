板歯目が、2nd EP『なんてHAPPY LUCKY』を本日リリースした。

今作は、バンドの特徴であるエッジの効いたロックサウンドとパワフルな歌声に加えて、各所にユーモアと遊び心が散りばめられた、全6曲を収録した作品に仕上がっているという。またCD限定特典として、2月26日に開催した自主企画＜居合＞のライブ音源が収録される。

さらに、タワーレコード新宿店、梅田店にてCD購入者を対象とした記念イベントも開催されるので、ぜひチェックしていただきたい。

そして、今作に収録されている楽曲「FREEMAN」のMVも公開された。映像は、2026年3月に出演した＜SXSW 2026＞の開催地であるアメリカ・オースティンにて撮影された。SXSWでのライブ映像に加え、現地での滞在の様子も収めたロードムービー仕立ての作品で、現地の空気感を味わえる映像になっているとのことだ。

なお板歯目は、5月からは今回のEPを引っ提げた＜板歯目 LIVE TOUR 2026 〜なんてHAPPY LUCKYツアー〜＞を開催する。全国8都市を巡るツアーで、ツアーファイナルとなる東京・渋谷O-WESTはキャリア最大キャパシティとなるワンマン公演となっている。現在、全カ所の一般チケットが販売中だ。

◾️2nd EP『なんてHAPPY LUCKY』

2026年4月22日（水）リリース ▼収録曲

1.黄色い

2.スランプメーカー

3.心底心中したい

4.悪口

5.FREEMAN

6.HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY ▼先行配信「FREEMAN」

https://orcd.co/freeman ▼EPリリース記念イベント情報

・板歯目「なんてHAPPY LUCKY」発売記念イベント

【日時】2026年5月1日（金）19:00 START（集合：18:45）

【場所】タワーレコード新宿店 店内イベントスペース

【内容】アコースティックライブ＆CDサイン会

問合せ: タワーレコード新宿店 TEL: 03-5360-7811

【詳細】https://tower.jp/store/event/2026/05/055002b 【日時】2026年5月2日（土）19:30 START（集合：19:15）

【場所】タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース

【内容】アコースティックライブ＆特典会

問合せ: タワーレコード梅田NU茶屋町店 TEL: 06-6373-2951

【詳細】https://tower.jp/store/event/2026/05/096003

◾️＜板歯目 LIVE TOUR 2026 〜なんてHAPPY LUCKYツアー〜＞ 2026年

5月9日（土） 宮城・仙台enn 3rd w/ テレビ大陸音頭、鉄風東京

5月10日 （日） 新潟・新潟GOLDEN PIGS BLACK w/ テレビ大陸音頭

5月31日 （日） 福岡・福岡OP’s w/ テレビ大陸音頭

6月2日 （火） 香川・高松sound space RIZIN w/ climbgrow

6月3日 （水） 大阪・ANIMA w/ 炙りなタウン、自爆

6月16日 （火） 愛知・CLUB UPSET w/ 鈴木実貴子ズ、ハシリコミーズ

6月18日 （木） 岡山・CRAZY MAMA 2nd Room w/ the奥歯’s

6月26日 （金） 東京・渋谷O-WEST （ONE MAN LIVE） ▼チケット情報

＜料金＞前売り \4,000／前売り（U-22）\3,500

＜各プレイガイドにて一般発売受付中＞

イープラス：https://eplus.jp/banshimoku/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/banshimoku/

ローソンチケット：https://l-tike.com/banshimoku/

◾️その他ライブ情報 4月27日 （月）＜大和自主企画＞新代田FEVER w/少年キッズボウイ、Doxie

5月4日（月） ＜VIVA LA ROCK 2026＞

5月24日（日）＜KITASAN ROLLING＞

6月11日 （木）＜MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE＞

＜Shibuya Sound Scramble 2026 TOKYO CALLING Stage＞＠Spotify O-WEST