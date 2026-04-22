羊文学が、2025年にリリースした5thフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』の12インチアナログレコードを5月20日に完全生産限定で発売することを発表した。本作は、フジテレビ系月9ドラマ『１１９エマージェンシーコール』主題歌「声」、TVアニメ『【推しの子】』第二期ED主題歌「Burning」、TVアニメ『サイレント・ウィッチ沈黙の魔女の隠しごと』OP主題歌「Feel」、映画「かくしごと」主題歌「tears」、ブルボンのオリジ