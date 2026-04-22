◾️5thフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』12インチアナログレコード

2026年5月20日（水）リリース

予約：https://hitsujibungaku.lnk.to/dontlaughitoff

完全生産限定盤（2枚組）

ＫＳＪＬ-6245 6,600円（税込）

▼収録内容

・SIDE A

01 そのとき

02 いとおしい日々

03 Feel

04 doll

・SIDE B

01 声

02 春の嵐

03 愛について

・SIDE C

01 cure

02 tears

03 ランナー

・SIDE D

01 未来地図2025

02 Burning

03 don’t laugh it out anymore

▼店舗別購入者特典

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・ オリジナル7インチJK写ステッカー

TOWER RECORDS全店（オンライン含む）・・・ オリジナルポストカード

楽天ブックス ・・・ オリジナル缶バッジ

セブンネットショッピング ・・・ オリジナルレコードモチーフコースター

Sony Music Shop ・・・ オリジナルトートバッグ

＜注意事項＞

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

・特典絵柄は追ってご案内します。

・上記店舗以外での配布はございませんので、あらかじめご了承ください。

・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

・上記は全て予定内容となり、予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。