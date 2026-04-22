俳優の高橋克実（65）が、23日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（後1：00）に出演する。【写真】共演者で集まって…40歳で急逝の名優・伊藤俊人さん偲ぶ“ショムニ会”下積み生活が長く、転機は30代後半のドラマ『ショムニ』だった。『ショムニ』に出演しているときもアルバイトを続けていたという。かつて両親からは俳優の道を反対され勘当状態だったが、活躍後は舞台を観劇し喜んでくれるようになった。亡き両親との映画の