小説家、コメンテーターでセクシー女優の紗倉まなが、21日発売の『ヤングチャンピオン烈』No.5（秋田書店）の巻中グラビアとして登場した。【写真】紗倉まな「妊娠・出産」への葛藤描く作家デビュー10周年の渾身作同号では、紗倉の持つ“見る者を惹きつけて離さない、圧倒的な魅力”に迫る。多方面で活躍を続ける中で培われた表現の幅広さが、グラビアでも発揮されており、ひとつひとつのカットで異なる表情を見せている。