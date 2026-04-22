“セクシー女優で文豪”紗倉まな、圧倒的な存在感で魅了 『ヤングチャンピオン烈』登場
小説家、コメンテーターでセクシー女優の紗倉まなが、21日発売の『ヤングチャンピオン烈』No.5（秋田書店）の巻中グラビアとして登場した。
【写真】紗倉まな「妊娠・出産」への葛藤描く 作家デビュー10周年の渾身作
同号では、紗倉の持つ“見る者を惹きつけて離さない、圧倒的な魅力”に迫る。多方面で活躍を続ける中で培われた表現の幅広さが、グラビアでも発揮されており、ひとつひとつのカットで異なる表情を見せている。
さらに、読者サービスとして紗倉の応募者全員サービスQUOカードやチェキプレゼント企画も用意されており、ファンにとって見逃せない内容となっている。
同号は表紙および巻頭に篠崎愛が登場し、豪華なグラビアラインナップがそろう一冊となっている。
【写真】紗倉まな「妊娠・出産」への葛藤描く 作家デビュー10周年の渾身作
同号では、紗倉の持つ“見る者を惹きつけて離さない、圧倒的な魅力”に迫る。多方面で活躍を続ける中で培われた表現の幅広さが、グラビアでも発揮されており、ひとつひとつのカットで異なる表情を見せている。
さらに、読者サービスとして紗倉の応募者全員サービスQUOカードやチェキプレゼント企画も用意されており、ファンにとって見逃せない内容となっている。
同号は表紙および巻頭に篠崎愛が登場し、豪華なグラビアラインナップがそろう一冊となっている。