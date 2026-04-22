阪急うめだ本店にて、約5000のグッズが揃う大阪で最大級のディズニー・ショッピング・イベント「Disney THE MARKET 2026」を開催！“スター”をテーマにした、ディズニーのスターキャラクターたちのグッズが大集結します☆ 阪急うめだ本店 ディズニー ショッピング・イベント「Disney THE MARKET 2026」 開催期間：2026年4月29日(水・祝)〜5月11日(月)購入制限：ひとり1種につき5点まで ※一部のグッズは購入制限