韓国の7人組グループ・BTSは20日午後9時、公式YouTubeチャンネルにて、新しく始まる『Run BTS！ 2.0』（韓国語でタリョラバンタン）の初回エピソード「BTS’s TRIP」の予告映像を公開した。50秒ほどの短い映像には、メンバーたちのリアルな日常と卓越したバラエティセンスが凝縮されており、本編への期待を一層高めている。【動画】BTSが無邪気にはしゃぐ！『Run BTS！2.0』予告公開された映像には、旅行に出かけたメンバーた