カインズは4月下旬に、オリジナル商品の黄金(こがね)シリーズから『黄金ラガービール』(1缶138円、24本入りケース3,280円)を発売する。販売チャネルは、全国のカインズ店舗、およびオンラインショップ。関係者は「カインズの本気のビールを手に取りやすい価格帯でお届けします」とアピールする。カインズが1缶138円の『黄金ラガービール』を発売する○■ど真ん中のピルスナーで勝負これまで段階的に引き下げられてきた、ビールの税