ドジャースは21日（日本時間22日）、“父親リスト”に入っていたフレディ・フリーマン内野手（36）の復帰を発表。代わってライアン・ウォード外野手（28）が傘下3A降格となった。フリーマンは19日（同20日）に出産に立ち会うための産休制度「父親リスト」入りしていた。一方、3A降格となったウォードは、2019年のMLBドラフト8巡目（全体251位）でドジャースから指名され、以降マイナーでプレー。昨季は3Aで143試合に出場し、