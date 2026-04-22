記事ポイント「中古ゴルフクラブベストランキング2026」が4月21日に全国の書店とコンビニで発売ドライバー150機種をはじめ合計500機種の中古クラブを詳細に解説買取価格と販売価格も掲載し、買い時と売り時の比較に役立つ一冊プレジデント社から、ゴルフグッズ鑑定士・中山功一氏監修のムック「中古ゴルフクラブベストランキング2026」が発売されます。2004年から毎年発売されているシリーズの2026年版で、全国の書店とコンビニで