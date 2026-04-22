500機種比較の決定版！ プレジデント社 中古ゴルフクラブベストランキング2026

記事ポイント 「中古ゴルフクラブベストランキング2026」が4月21日に全国の書店とコンビニで発売ドライバー150機種をはじめ合計500機種の中古クラブを詳細に解説買取価格と販売価格も掲載し、買い時と売り時の比較に役立つ一冊 「中古ゴルフクラブベストランキング2026」が4月21日に全国の書店とコンビニで発売ドライバー150機種をはじめ合計500機種の中古クラブを詳細に解説買取価格と販売価格も掲載し、買い時と売り時の比較に役立つ一冊

プレジデント社から、ゴルフグッズ鑑定士・中山功一氏監修のムック「中古ゴルフクラブベストランキング2026」が発売されます。

2004年から毎年発売されているシリーズの2026年版で、全国の書店とコンビニで取り扱われています。

プレジデント社「中古ゴルフクラブベストランキング2026」





発売日：2026年4月21日定価：1,750円（税込）取扱店舗：全国の書店、コンビニ監修：中山功一氏発行所：株式会社ALBA発売元：株式会社プレジデント社

中山功一氏が蓄積してきたデータベースをもとに、売れ筋の中古ゴルフクラブをランキング形式で紹介するムックです。

クラブ選びの参考になるよう、総重量やロフトなど複数の視点から各モデルを比較しています。

ドライバー150機種、アイアン150機種、フェアウェイウッド50機種、ユーティリティ50機種、ウェッジ50機種、パター50機種の合計500機種を掲載。

買取価格と販売価格も収録し、購入と売却の両方を検討したい読者にも役立つ構成です。

収録クラブランキング





掲載機種数：合計500機種ドライバー：150機種アイアン：150機種フェアウェイウッド：50機種ユーティリティ：50機種ウェッジ：50機種パター：50機種

ハードヒッター向け、スタンダードプレーヤー向け、アベレージプレーヤー向けに分けてクラブを紹介しているのも特徴です。

プレースタイルに合わせて比較しやすく、中古クラブ選びの基準を探したい人に向いた内容になっています。

試打企画





誌面では、令和の試打職人・石井良介氏によるキャロウェイ、テーラーメイド、ピンの3世代ドライバー比較企画を掲載。

新旧モデルの違いを見比べたい読者に向けた読み応えのある特集です。

ゼクシオ打ち比べ





馬場由美子氏による試打企画では、新旧ゼクシオと高反発モデルを含む5モデルを打ち比べています。

人気シリーズの比較情報をまとめてチェックできる企画に注目です。

監修者プロフィール





氏名：中山功一氏生年月日：1972年12月18日出身地：神奈川県ゴルフ歴：45年中古クラブ売買歴：35年肩書：「開運！なんでも鑑定団」ゴルフグッズ鑑定士

中山功一氏は、フェスティバルゴルフ元ゼネラルマネージャーとして中古クラブの売買に長年携わってきた人物です。

33年前から膨大なクラブデータを編纂し、買取相場用データベースや画像データベースの構築も手がけています。

現在は執筆、Web制作、ショップコーディネート、コンサルティングなど幅広く活動中です。

中古クラブ市場を多角的に見たいゴルファーにとって、相場情報と試打企画をまとめて読める一冊です。

クラブの買い替えや売却を考えている人は、比較材料のひとつとしてチェックしてみてはいかがでしょうか。

「中古ゴルフクラブベストランキング2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「中古ゴルフクラブベストランキング2026」はどこで買えますか？

A. 全国の書店とコンビニで取り扱われています。

発売元の発表では2026年4月21日発売で、定価は1,750円（税込）です。

身近な販売店で購入しやすいムックです。

Q. この本にはどのくらいの中古クラブが掲載されていますか？

A. ドライバー150機種、アイアン150機種、フェアウェイウッド50機種、ユーティリティ50機種、ウェッジ50機種、パター50機種の合計500機種が掲載されています。

カテゴリごとの比較に役立ちます。

Q. どんな人に向いている内容ですか？

A. ビギナーからマニアまで幅広いゴルファーに向けた内容です。

総重量やロフトなどの情報に加え、買取価格と販売価格も載っているため、選ぶ時も売る時も参考になります。

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