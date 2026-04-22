２０２２年１０月１日に亡くなった国民的プロレスラー、アントニオ猪木さん（享年７９）の肖像権などを管理する猪木元気工場（ＩＧＦ）は２２日までに２０日から大丸福岡天神店で「超・燃える闘魂アントニオ猪木展」の開催がスタートしたことを発表した。５月６日までの展覧会は入場無料。ＩＧＦは「２０２４年の福岡での初開催から、展示のスケールもアップして開催させていただきます」と猪木さん自身はもちろん、ライバル