日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」が、21日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（毎週火曜 深0：24）に出演。メンバーのFUMAが、MCを務める菊池風磨（timelesz）と知り合いだったことを明かした。【写真】実はつながりが…！菊池風磨と”お久しぶり”な&TEAM・FUMAメンバー全員そろってのスタジオトークでは、&TEAM・FUMAがMC・菊池に「お久しぶりです」とあいさつ。FUMAは「