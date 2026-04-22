「賀陽家の次男」が愛子さまのお相手として浮上最近、愛子さまの「お相手候補」についての話題が浮上しました。お相手は、NEWSポストセブン（3月2日）によると、賀陽宮家の次男。まだ、本格的におつきあいに発展しているのか、父親の学習院時代の友人の息子として会っているだけなのか、正確には、わからない記事でしたが、記者も、お二人も困ったことはわかります。私が浩宮さまのお妃選びを取材しているころは、賀陽家の父親を、