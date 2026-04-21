ヘアメイクアップアーティストの河北裕介が手がけるブランド＆beから、待望のリップライナー＆リップグロス、さらに夏に嬉しいクールタイプのUVプライマーが登場。2026年4月27日（月）より全国発売され、メイクにツヤと立体感、そして快適さをプラスします。ナチュラルなのに洗練された仕上がりを叶える新作は、今季のポーチに欠かせない存在になりそうです♡ ぷっくり唇を叶える新作リップ