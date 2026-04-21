＆beのリップライナーで叶える旬顔♡ツヤ唇＆夏のひんやりUV新作登場
ヘアメイクアップアーティストの河北裕介が手がけるブランド＆beから、待望のリップライナー＆リップグロス、さらに夏に嬉しいクールタイプのUVプライマーが登場。2026年4月27日（月）より全国発売され、メイクにツヤと立体感、そして快適さをプラスします。ナチュラルなのに洗練された仕上がりを叶える新作は、今季のポーチに欠かせない存在になりそうです♡
ぷっくり唇を叶える新作リップ
「&be ボリュームアップライナー」は全1色（01 ピンクベージュ）／1,430円。シアーな発色で唇の輪郭を自然に補正し、内側からにじむような血色感を演出します。
クリーミーな描き心地とラッピング処方により、ヒアルロン酸を注入したかのようなぷっくり※した仕上がりに。
スクワランやヒアルロン酸Naなど保湿成分配合で、乾燥から唇を守りながら美しいフォルムをキープします。石けんオフ可能＆8つのフリー処方で、デイリー使いにも安心です。
※メイクアップ効果による
ディオール アディクト リップスティック新作♡ツヤと発色を叶える最旬リップ
ツヤと透明感の限定グロス
「&be リップグロウ」は全2色＜数量限定＞／各1,760円。01 ピーチピンク、02 シアーパープルの2色展開で、どちらも唇に自然な血色感と透明感をプラス。
厚みのあるオイル膜によるラッピング処方で、縦じわをカバーしながらぷっくりとした印象に仕上げます。
01【限定】
02【限定】
自然由来指数99％※のナチュラル処方で、使うたびにうるおいを与え、素の唇まで美しく導くのも魅力。繊細なラメがきらめき、華やかな口元を演出します♪
※ISO16128に基づく
ひんやり心地のUV下地が限定登場
「&be UVプライマーリッチモイスト クールタイプ」は全1色＜数量限定＞／36g・3,080円。ゴールドとシルバーのパールが肌にツヤと立体感を与えます。
メントール誘導体※配合でひんやり感が持続し、夏のメイクを快適にサポート。
さらにAIが導き出したペプチド「PeptiYouth(TM)※」やセラミド、ビタミンC誘導体などを配合し、うるおいとハリ感を両立します。
皮脂吸着成分により崩れにくく、長時間美しい仕上がりをキープできるのもポイントです。
※メントキシプロパンジオール（清涼剤）
旬顔を叶える＆be新作に注目♡
ナチュラルでありながら、今っぽいツヤと立体感を演出できる＆beの新作アイテム。
リップライナーとグロスの組み合わせで叶えるぷっくり唇に、ひんやり快適なUV下地をプラスすれば、夏メイクがぐっと洗練された印象に。
毎日のメイクを心地よくアップデートしてくれるラインナップは、トレンドと機能性を両立したい大人女性にぴったりです。ぜひチェックしてみてください♡