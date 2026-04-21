＆beのリップライナーで叶える旬顔♡ツヤ唇＆夏のひんやりUV新作登場

ヘアメイクアップアーティストの河北裕介が手がけるブランド＆beから、待望のリップライナー＆リップグロス、さらに夏に嬉しいクールタイプのUVプライマーが登場。2026年4月27日（月）より全国発売され、メイクにツヤと立体感、そして快適さをプラスします。ナチュラルなのに洗練された仕上がりを叶える新作は、今季のポーチに欠かせない存在になりそうです♡

ぷっくり唇を叶える新作リップ

「&be ボリュームアップライナー」は全1色（01 ピンクベージュ）／1,430円。シアーな発色で唇の輪郭を自然に補正し、内側からにじむような血色感を演出します。

クリーミーな描き心地とラッピング処方により、ヒアルロン酸を注入したかのようなぷっくり※した仕上がりに。

スクワランやヒアルロン酸Naなど保湿成分配合で、乾燥から唇を守りながら美しいフォルムをキープします。石けんオフ可能＆8つのフリー処方で、デイリー使いにも安心です。

※メイクアップ効果による

ディオール アディクト リップスティック新作♡ツヤと発色を叶える最旬リップ

ツヤと透明感の限定グロス

「&be リップグロウ」は全2色＜数量限定＞／各1,760円。01 ピーチピンク、02 シアーパープルの2色展開で、どちらも唇に自然な血色感と透明感をプラス。

厚みのあるオイル膜によるラッピング処方で、縦じわをカバーしながらぷっくりとした印象に仕上げます。

01【限定】

02【限定】

自然由来指数99％※のナチュラル処方で、使うたびにうるおいを与え、素の唇まで美しく導くのも魅力。繊細なラメがきらめき、華やかな口元を演出します♪

※ISO16128に基づく

ひんやり心地のUV下地が限定登場

「&be UVプライマーリッチモイスト クールタイプ」は全1色＜数量限定＞／36g・3,080円。ゴールドとシルバーのパールが肌にツヤと立体感を与えます。

メントール誘導体※配合でひんやり感が持続し、夏のメイクを快適にサポート。

さらにAIが導き出したペプチド「PeptiYouth(TM)※」やセラミド、ビタミンC誘導体などを配合し、うるおいとハリ感を両立します。

皮脂吸着成分により崩れにくく、長時間美しい仕上がりをキープできるのもポイントです。

※メントキシプロパンジオール（清涼剤）

旬顔を叶える＆be新作に注目♡

ナチュラルでありながら、今っぽいツヤと立体感を演出できる＆beの新作アイテム。

リップライナーとグロスの組み合わせで叶えるぷっくり唇に、ひんやり快適なUV下地をプラスすれば、夏メイクがぐっと洗練された印象に。

毎日のメイクを心地よくアップデートしてくれるラインナップは、トレンドと機能性を両立したい大人女性にぴったりです。ぜひチェックしてみてください♡