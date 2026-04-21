◆パ・リーグ西武６―４ソフトバンク（２１日・ベルーナ）ソフトバンクは、６点ビハインドの２回から大竹風雅投手がプロ初登板。２イニングを無安打２四球で無失点に抑えた。２１年ドラフト５位で東北福祉大から入団した２６歳の右腕は、１年目に右肘内側側副靱帯（じんたい）再建術を受け、２２年オフに育成契約。１９日に４シーズンぶりに支配下登録された。試合後は「目の前の打者と勝負することだけを心がけました。ゼ