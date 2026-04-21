国際サッカー連盟(FIFA)は21日、最新の女子FIFAランキングを発表し、日本女子代表(なでしこジャパン)は5位に浮上した。今年3月の女子アジアカップ優勝でポイントを大きく稼いだ他、今月の国際親善試合でも2位のアメリカと1勝2敗の健闘を繰り広げたことで、3試合収支をプラスとしていた。日本は前回発表だった昨年12月のランキングでは8位にとどまっており、5位浮上は昨年3月以来1年1か月ぶり。ブラジル、フランス、スウェーデ