なでしこJ、女子FIFAランキング5位に急浮上! 強豪3か国追い抜く
国際サッカー連盟(FIFA)は21日、最新の女子FIFAランキングを発表し、日本女子代表(なでしこジャパン)は5位に浮上した。今年3月の女子アジアカップ優勝でポイントを大きく稼いだ他、今月の国際親善試合でも2位のアメリカと1勝2敗の健闘を繰り広げたことで、3試合収支をプラスとしていた。
日本は前回発表だった昨年12月のランキングでは8位にとどまっており、5位浮上は昨年3月以来1年1か月ぶり。ブラジル、フランス、スウェーデンを一気に抜き去った。5位は2016年以降の10年間では最高水準。今後は15年12月以来の4位、14年9月以来の3位を狙う形となる。
以下、最新のFIFAランキング上位20か国(カッコ内は前回順位)
1位:スペイン(1)
2位:アメリカ(2)
3位:イングランド(4)
4位:ドイツ(3)
5位:日本(8)
6位:ブラジル(6)
7位:フランス(7)
8位:スウェーデン(5)
9位:カナダ(10)
10位:オランダ(11)
11位:北朝鮮(9)
12位:デンマーク(14)
13位:ノルウェー(12)
14位:イタリア(13)
15位:オーストラリア(15)
16位:中国(17)
17位:アイスランド(16)
18位:ベルギー(18)
19位:韓国(21)
20位:コロンビア(20)
日本は前回発表だった昨年12月のランキングでは8位にとどまっており、5位浮上は昨年3月以来1年1か月ぶり。ブラジル、フランス、スウェーデンを一気に抜き去った。5位は2016年以降の10年間では最高水準。今後は15年12月以来の4位、14年9月以来の3位を狙う形となる。
1位:スペイン(1)
2位:アメリカ(2)
3位:イングランド(4)
4位:ドイツ(3)
5位:日本(8)
6位:ブラジル(6)
7位:フランス(7)
8位:スウェーデン(5)
9位:カナダ(10)
10位:オランダ(11)
11位:北朝鮮(9)
12位:デンマーク(14)
13位:ノルウェー(12)
14位:イタリア(13)
15位:オーストラリア(15)
16位:中国(17)
17位:アイスランド(16)
18位:ベルギー(18)
19位:韓国(21)
20位:コロンビア(20)