2026年4月18日、韓国メディア・韓国経済は、中東情勢の緊迫による国際油価の急騰で、燃油サーチャージが過去最大級の上げ幅を記録する中、日本路線の航空券価格はむしろ下落するという異例の現象が起きていると報じた。 記事によると、韓国航空業界は燃油サーチャージの基準となるシンガポール航空燃料平均値（MOPS）が、3月の「6段階」から「18段階」へと一気に12段階引き上げられたと明かした。これは現行制度の導入以来、最大の