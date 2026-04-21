１１人組グローバルボーイズグループ・ＩＮＩが２１日、自身８枚目のシングル「ＰＵＬＳＥ」が２２日に発売されることに先立ち、神奈川・川崎市内で「ＩＮＩ８ＴＨＳＩＮＧＬＥ『ＰＵＬＳＥ』リリース記念イベント」を開催した。場内の大歓声に迎えられた１１人は、１曲目に「ＰＵＬＳＥ」のタイトル曲で、メンバーの池崎理仁が作詞参加した「Ａｌｌ４Ｕ」を披露。池崎は「作詞させていただきました。これはもう、青春